PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnwagenbrand auf Gartengrundstück in Marxheim +++ Einbruch in Sulzbacher Vereinsheim +++ Fahrraddieb erfolglos verfolgt +++ Verkehrstage Ost - rund 100 Fahrzeuge samt Insassen überprüft

Hofheim (ots)

1. Gartenlaube aufgebrochen und Wohnwagen in Brand gesetzt, Hofheim am Taunus, Marxheim, Goldgrabenstraße, Dienstag, 10.10.2023, gegen 17:15 Uhr

(jn)Auf einem aufgebrochenen Gartengrundstück in Hofheim, Marxheim ist am Dienstag ein Wohnwagen vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Gegen 17:15 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter gewaltsam auf das Grundstück in der Goldgrabenstraße und brachen zunächst eine Gartenhütte auf. Entwendet wurde hier derzeitigen Erkenntnissen zufolge nichts. Kurze Zeit später wurde ein Feuer auf dem Grundstück gemeldet. Augenscheinlich hatten die Täter nach dem Gartenlaubeneinbruch den Wohnwagen angezündet und waren anschließend unerkannt geflüchtet. Zeugen berichteten von drei bis fünf, 13 bis 14 Jahre alten Jungs, die sich in Tatortnähe aufgehalten haben sollen. Einer habe ein hellblaues T-Shirt getragen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Sachschaden bei Einbruch in Vereinsheim, Sulzbach (Taunus), Am Gänssteg, Montag, 09.10.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 10.10.2023, 14:20 Uhr

(jn)Einbrecher waren zwischen Montag und Dienstag in Sulzbach zugange und hatten es auf ein Vereinsheim abgesehen. Aktuellen Ermittlungen folgend kletterten der oder die Täter zwischen Montag, 14:00 Uhr und Dienstag, 14:20 Uhr auf das Vereinsgelände "Am Gänssteg". Dort hebelten die Einbrecher einen Schuppen sowie eine Zugangstür des Vereinshauses auf und machten sich auch in den Räumlichkeiten gewaltsam an Türen zu schaffen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, entwendet wurde den Angaben der Zuständigen jedoch nichts.

Das Einbruchskommissariat in Sulzbach erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Pedelec am helllichten Tag gestohlen, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Weilbacher Straße, Dienstag, 10.10.2023, 17:12 Uhr

(jn)Die kurze Abwesenheit eines Pedelec-Besitzers nutzte am frühen Dienstagabend im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen ein Dieb, der das Zweirad stahl. Um 17:12 Uhr betrat der Gauner das Grundstück in der Weilbacher Straße, als der Geschädigte das nicht gesicherte Zweirad für einen Moment aus den Augen ließ. Der etwa 20 Jahre alte Mann mit dunklen Haaren und einer schwarzen Umhängetasche schnappte sich das schwarze Fahrrad des Herstellers "Bulls" und radelte zügig in Richtung Nussbaumstraße davon. Der Besitzer verfolgte den radelnden Täter fußläufig, bis er ihn aus den Augen verlor. Der Mann wurde als "Südländer" beschrieben und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose mit weißen Streifen bekleidet.

Weitere Hinweise erbittet die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Verkehrstage Ost - Verkehr im Blick von Ordnungshütern, Sulzbach (Taunus), Eschborn, Bad Soden am Taunus, Schwalbach am Taunus, Dienstag, 10.10.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 00:20 Uhr

(jn)In den östlichen Kommunen des Main-Taunus-Kreises waren am Dienstag Ordnungshüter aus Sulzbach, Eschborn, Bad Soden und Schwalbach gemeinsam mit der Eschborner Polizei unterwegs. Gemeinsam nahmen sie Autofahrerinnen und Autofahrer an zahlreichen Kontrollstellen in den vier Kommunen in Augenschein. Insgesamt wurden über den Tag verteilt 24 Fahrräder, knapp 100 Kraftfahrzeuge und deutlich mehr als 100 Personen überprüft. Lediglich bei einer nächtlichen Kontrolle in Sulzbach trat ein Autofahrer strafrechtlich in Erscheinung, da er unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis hinter dem Steuer saß. Darüber hinaus wurden rund 50 Ordnungswidrigkeiten, vorrangig Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie das Handynutzungsverbot, festgestellt und geahndet.

5. Mercedes C-Klasse angefahren und geflüchtet, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Dienstag, 10.10.2023, 05:55 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Im Untergeschoss des Parkhauses auf dem Klinikgelände in der Kronberger Straße in Bad Soden kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 05:55 Uhr und 14:30 Uhr wurde eine graue Mercedes C-Klasse beim Ein- oder Ausparken eines weiteren Fahrzeuges beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell