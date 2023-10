POL-MTK: Gaststätteneinbruch in Marxheim +++ Fahrzeugteile in Hattersheim geklaut +++ Baustellendiebe festgenommen +++ 28-Jähriger sorgt für Ärger auf Diedenbergener Oktoberfest

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Gaststätteneinbruch,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Klarastraße, Freitag, 06.10.2023, 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte im Hofheimer Stadtteil Marxheim eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld und ein "Tablet". Derzeitigen Erkenntnissen folgend hebelten die Einbrecher die Eingangstür der Bar in der Klarastraße zwischen 01:00 Uhr nachts und 12:00 Uhr mittags auf. Im Schankraum schnappten sie sich das Tablet sowie mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Der zurückgelassene Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert.

Das Einbruchskommissariat in Sulzbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

2. Autoknacker verursachen fünfstelligen Schaden, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Nacht zum Samstag, 07.10.2023

(jn)Einen Gesamtschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag am Hattersheimer Bahnhof verursacht, indem sie dort zwei BMW knackten und Fahrzeugteile entwendeten. Derzeitigen Erkenntnissen folgend parkten die zwei Fahrzeuge seit Freitagabend auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier wurden sie in der Zeit bis 06:00 Uhr morgens von den Autoknackern entdeckt und gewaltsam geöffnet. In der Folge bauten die Täter unter anderem die Front- und Rückscheinwerfer sowie aus einem Fahrzeug den Airbag aus und flüchteten unerkannt mit der Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Nach Baustellendiebstahl festgenommen, Eschborn, Niddastraße, Sonntag, 08.10.2023, 01:57 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag sind in Eschborn vier Männer festgenommen worden, die im Verdacht stehen, zuvor Werkzeug von einer Baustelle gestohlen zu haben. Gegen 02:00 Uhr waren die Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren in Eschborn kontrolliert worden, da sie sich verdächtig verhalten und Koffer bei sich hatten. Die mitgeführten Gegenstände entpuppten sich im Rahmen der Kontrolle als Stehlgut, welches von einer Baustelle in der Niddastraße entwendet worden war. Anschließend wurde das Quartett zur Polizeistation in Eschborn gebracht, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Gegen die vier wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

4. Pedelecs von Wohnmobil entwendet,

Sulzbach (Taunus), Taunusstraße, Freitag, 06.10.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 07:30 Uhr

(jn)Unbekannte Diebe haben im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Sulzbach zwei Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Beide Zweiräder waren mit Ketten- und Faltschloss gesichert auf dem Fahrradträger eines Wohnmobils gesichert, welches in der Taunusstraße in einer umzäunten Privateinfahrt parkte. Als der Besitzer am Samstagmorgen an sein Fahrzeug trat, musste er feststellen, dass seine beiden Pedelecs verschwunden waren. Diese hatten einen Wert von circa 6.000 Euro.

Hinweise zu der Tat bitte an die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

5. 28-Jähriger sorgt mehrfach für Ärger auf Oktoberfest, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wildsachsener Straße, Samstag, 07.10.2023, ab 23:25 Uhr

(jn)Auf dem Diedenbergener Oktoberfest ist am Samstag ein 28 Jahre alter Mann aus Idstein mehrfach straffällig geworden. Neben gefährlicher Körperverletzung wird nun unter anderem auch wegen sexueller Belästigung gegen ihn ermittelt. Zunächst war der Idsteiner mit mehreren Personen in Streit geraten und habe dabei, Zeugenaussagen zufolge, einer 41-jährigen Frau einen Bierkrug an den Kopf geworfen. Glücklicherweise wurde die Geschädigte nicht ernsthaft verletzt. Als er daraufhin von der Security aus dem Zelt in der Wildsachsener Straße gebracht wurde, setzte sich der Tatverdächtige körperlich zur Wehr. Letztlich wurde er gefesselt und später der hinzugerufenen Polizei übergeben. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme meldete sich eine 23-Jährige bei den Polizisten und gab an, kurz zuvor von demselben Mann sexuell belästigt worden zu sein. Er habe sie unsittlich berührt und im Anschluss sowohl sie als auch ihre Freundin beleidigt. Der Delinquent wurde daraufhin zur Wache gebracht, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen und weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt wurden.

