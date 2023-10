PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Pizzeria in Marxheim +++ Einbruch in Musikclub und Vereinscontainer in Schwalbach +++ Trunkenheitsfahrt in Kriftel

Hofheim

1. Einbruch in Pizzeria / Eiscafé | Rheingaustraße, Hofheim am Taunus | Freitag, 06.10.2023, 21:50 Uhr - Samstag, 07.10.2023, 09:45 Uhr |

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist innerhalb weniger Wochen zum wiederholten Male in eine Marxheimer Pizzeria eingebrochen worden.

Hierbei wurde die Eingangstür des Lokals aufgebrochen, im Gebäude selbst wurden montierte Spielautomaten sowie eine Thekenschublade gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden wurde auf 250 Euro geschätzt, ersten Ermittlungen zufolge wurden etwa 2.000 Euro Bargeld erbeutet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach erbittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06196 20730 zu melden.

2. Einbruch in Vereinsheim und Lagercontainer | Am Sportplatz, Schwalbach am Taunus | Samstag, 07.10.2023, 01:30 - 15:30 Uhr |

Mutmaßlich in der Nacht zum Samstag sind in Schwalbach an selbiger Anschrift sowohl das Vereinsheim eines Musikclubs sowie Lagercontainer und Spinde eines Fußballvereins aufgebrochen worden.

Hierbei erklommen unbekannte Täter zunächst ein 3m hohes Vordach, hebelten ein Fenster zum Treppenhaus auf und scheiterten sodann am gewaltsamen Öffnen der Eingangstür des im ersten Stock gelegenen Vereinsheims. Über ein weiteres aufgehebeltes Fenster gelang jedoch der Einstieg in die Räumlichkeiten des Rockclubs. Im Inneren wurden Plakate beschädigt, etwa 100 Euro aus einer Spendenbox sowie ein Dutzend Flaschen Spirituosen entwendet.

Der als Lager genutzte Container eines Fußballvereins wurde an der Örtlichkeit aufgehebelt. Einzelne im Innern aufgestellte Spinde wurden gewaltsam geöffnet und durch unbekannte Täter offensichtlich durchsucht. Beim Diebesgut aus dem Container handelte es sich um Fußbälle in Ballnetzen sowie um Lebensmittel, der Warenwert hierbei wurde auf etwa 150 Euro taxiert. In der Summe entstand bei beiden Taten ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen nehmen sowohl die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 20730 als auch die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

3. Trunkenheit im Straßenverkehr und | Hattersheimer Straße, Kriftel | Sonntag, 08.10.2023, 00:50 Uhr|

Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte eine Streife der Polizeistation Hofheim in Kriftel eine Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr aufklären.

Ersten Ermittlungen zufolge führte ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Wiesbaden seinen Transporter auf der B40 in der Gemarkung Hattersheim und der A66 in der Gemarkung Kriftel mit einer auffälligen Fahrweise. Dabei soll er unter anderem Schlangenlinien gefahren und anderen Verkehrsteilnehmern dicht aufgefahren sein. Kurz darauf konnten Fahrer und Fahrzeug durch eine Streifenbesatzung in der Hattersheimer Straße in Kriftel angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der beschuldigte Fahrer, der gerade einen beschädigten Fahrzeugreifen wechselte, stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Hierbei wurde ein Wert über 1 Promille festgestellt. Der Fahrer wurde für eine Blutprobe zur Polizeistation Hofheim verbracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.

