POL-MTK: Mädchen in Linienbus zwischen Flörsheim und Rüsselsheim belästigt +++ Berauschte Verkehrsteilnehmer festgestellt +++ Blitzerreport

Hofheim (ots) - 1. Fahrzeugteile in Tiefgarage ausgebaut und gestohlen, Hattersheim am Main, An der Ölmühle, Dienstag, 03.10.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 04.10.2023, 05:15 Uhr (jn)In der Nacht zum Mittwoch entstand in einer Hattersheimer Tiefgarage ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro an einem BMW. Der Besitzer des schwarzen X6 hatte sein ...

mehr