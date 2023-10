PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz in Hochheim aus +++ Verboten auf Gerüst geklettert und bedroht worden +++ Delikte im Straßenverkehr in Hattersheim

Hofheim (ots)

1. Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus, Hochheim am Main, Dr.-Ruben-Rausing-Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 14:05 Uhr

(jn)In Hochheim kam am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz, infolgedessen zwei 12 und 14 Jahre alte Personen festgenommen wurden. Sie stehen im Verdacht, mehrere Mitarbeiter eines Bauhofes mit Waffen bedroht zu haben.

Den Angaben der vier Geschädigten zufolge, sollen die Täter um kurz nach 14:00 Uhr Schusswaffen auf sie gerichtet haben, während die Mitarbeiter des Bauhofes in zwei Fahrzeugen saßen. Nach diesem Vorfall seien die Täter in die Flüchtlingsunterkunft in unmittelbarer Nähe in der Dr.-Ruben-Rausing-Straße gerannt. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude anschließend mit zahlreichen Beamten und nahm einen 14-jährigen Jugendlichen sowie ein 12-jähriges Kind fest. Zudem wurden im Rahmen der Durchsuchung zwei Tatwaffen sichergestellt, bei denen es sich um Spielzeugpistolen handelte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden die Kinder ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei prüft nun auch, inwiefern die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle erneut an Eltern, dafür Sorge zu tragen, dass Spielzeugwaffen nicht außerhalb der eigenen vier Wände geführt werden. Oftmals sehen diese Spielzeugwaffen echten Waffen zum Verwechseln ähnlich und müssen von der Polizei mit einer entsprechenden Ernsthaftigkeit behandelt werden. Der öffentliche Umgang mit Spielzeugwaffen, die nicht eindeutig als solche zu erkennen sind, lässt für alle Beteiligten eine unnötige Gefahr entstehen.

2. Gerüstkletterer bedroht,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Donnerstag, 05.10.2023, 00:06 Uhr

(jn)In Flörsheim mussten gestern drei Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung eingeleitet werden, da zwei junge Männer verbotenerweise auf einem Baugerüst herumgeklettert und dort von einem Bewohner bedroht worden waren. Um kurz nach Mitternacht waren die 19 und 21 Jahre alten Flörsheimer auf das Baugerüst eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße geklettert. Dort hatte ein Anwohner die beiden vor seinem Fenster entdeckt, eine Schusswaffe hervorgeholt und die zwei "Kletterer" bis zum Eintreffen der verständigten Polizei in Schach gehalten. Als diese am Einsatzort eintraf und alle Beteiligten befragt hatte, wurden gegen die drei Männer entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

3. Baumaterial gestohlen,

Hattersheim am Main, An der Taunuseisenbahn, Freitag, 29.09.2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 04.10.2023, 07:00 Uhr

(jn)Baumaterial im Wert von circa 5.000 Euro haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen von einer Baustelle in Hattersheim gestohlen. Hierfür verschafften sie sich Zutritt zu dem umzäunten Gelände "An der Taunuseisenbahn" und stahlen über ein Dutzend Alu-Leichtverbau Platten. Gleichzeitig wurden am Tatort unter anderem Matratzen und ein Pkw-Reifen aufgefunden.

Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Stromgenerator während der Arbeit gestohlen, Hattersheim am Main, Hessendamm, Mittwoch, 04.10.2023, 17:55 Uhr

(jn)Während im Hessendamm in Hattersheim Glasfaserarbeiten durchgeführt wurden, entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochabend einen Stromgenerator der Handwerker. Um 17:55 Uhr sei der Unbekannte aus seinem Fahrzeug gestiegen, habe den auf dem Gehweg abgestellten Generator im Wert von etwa 2.000 Euro in seinen Pkw gepackt und sei damit in Richtung Mainzer Landstraße davongefahren. Der Täter wurde als Mann mit Glatze beschrieben, das Tatfahrzeug soll ein grauer oder silberfarbener Opel Astra gewesen sein. Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Rechtliche Konsequenzen für junge Verkehrsteilnehmer, Hattersheim am Main, Neugasse, Im Nex, Mittwoch, 04.10.2023

(jn)In den Abendstunden des gestrigen Mittwoches hat die Polizei zwei junge Männer in Hattersheim kontrolliert, die durch ihre Teilnahme am Straßenverkehr gleich mehrere Verstöße begangen haben. Bereits um 19:40 Uhr fiel einer Hofheimer Streife ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hattersheim auf, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Es zeigte sich, dass der Mann nicht nur ohne Versicherungsschutz unterwegs war, sondern auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv. Auch die mitgeführten Betäubungsmittel, die bei ihm aufgefunden wurden, erhärteten den Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Für ihn bedeutete dies ein Aufenthalt auf der Polizeistation in Hofheim, wo eine Blutentnahme und weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt wurden.

Das gleiche Schicksal erwartete auch einen 22 Jahre alten VW-Fahrer aus Hattersheim, der gegen 23:30 Uhr "Im Nex" überprüft wurde. Der Delinquent war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und zeigte Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein Test reagierte auf gleich zwei Substanzen positiv. Darüber hinaus führte sein Beifahrer Drogen mit sich, die auch für ihn ein Ermittlungsverfahren zur Konsequenz hatten.

6. Fahrräder in Flörsheim kontrolliert,

Flörsheim am Main, Mittwoch, 04.10.2023, ab 12:00 Uhr

(jn)Gestern kontrollierten Polizistinnen und Polizisten in Flörsheim vorrangig Fahrräder sowie deren Nutzerinnen und Nutzer. Hintergrund der Maßnahme, bei der knapp 100 Fahrräder sowie auch mehrere Pkw und ebenso viele Personen überprüft wurden, war die absehbar abschreckende Wirkung auf potentielle Fahrraddiebe sowie eine Sensibilisierung von Verkehrsteilnehmern für die "schwächeren" Zweiradfahrer. Gleichzeitig konnte in mehreren Dutzend Bürgergesprächen auf Maßnahmen eingegangen werden, die Fahrraddieben das Leben schwer und Fahrradfahrern das Leben leichter machen. Dazu gehört eine ordnungsgemäße Sicherung von Fahrrädern sowie Pedelecs und entsprechende Codierungen. Insgesamt war die Anzahl der Verstöße erfreulicherweise überschaubar, so dass nur knapp zehn Ordnungswidrigkeiten festgestellt wurden.

