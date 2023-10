PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kletterunfall, Lorsbacher Wand, Hofheim-Lorsbach, 07.10.2023, 14:35 Uhr

Hofheim (ots)

(jk)Am Samstagnachmittag stürzte ein 34-jähriger Kletterer aus Freiburg an der Lorsbacher Wand ab. Dieser war mit einem Begleiter in der Wand unterwegs, welcher ihn sicherte. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich ein Felsbrocken aus der Wand, so dass der Kletterer abrutschte, ins Seil fiel und mit dem Kopf gegen den Felsen prallte. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf zu, welche schwer, aber nicht lebensbedrohlich waren. Weitere anwesende Kletterer ließen ihn auf einen Felsvorsprung ab und kümmerten sich um eine Erstversorgung. Durch die Höhenrettung der Feuerwehr konnte er schließlich aus der Felswand geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Anzahl der Rettungskräfte und deren Fahrzeuge musste die L3011 für ca. 1 1/2 Stunden, zwischen Hofheim-Lorsbach und Eppstein, komplett gesperrt werden.

