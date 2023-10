POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unfall auf dem P+R Parkplatz in der Hamburger Straße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag ist es in der Langelohe zu einer Raubtat gekommen. Zwei unbekannte Täter haben den Mann aus Uetersen zunächst verletzt und ihm dann Portemonnaie und Handy abgenommen. Der Geschädigte erlitt hierbei Verletzungen, die im Klinikum Elmshorn ambulant behandelt wurden. Passanten hatten den Mann auf der Straße vorgefunden, ihn in eine nahe ...

mehr