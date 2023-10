PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verfolgungsfahrt endet in Eschborn +++ Festnahme nach Angriff im MTZ +++ Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Hofheim (ots)

1. Flucht vor Polizei endet mit Festnahme, Oberursel (Taunus), Steinbach, Eschborn, Dienstag, 10.10.2023, ab 02:30 Uhr

(jn)Ein 26-jähriger Mann hat in der vergangenen Nacht versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wobei ein Beamter verletzt wurde. Die sich anschließende Verfolgungsfahrt nahm ihren Anfang in Oberursel und endete mit der Festnahme des Flüchtigen in Eschborn. Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen etwa 02:30 Uhr überprüften Polizisten aus Oberursel im Zimmermühlenweg im Ortsteil Stierstadt einen 26 Jahre alten Mann, der am Steuer eines in den Niederlanden zugelassenen BMW saß. Während der polizeilichen Maßnahme sei der Autofahrer auf einmal unruhig geworden, habe den Motor gestartet und seinen Pkw stark beschleunigt. In diesem Zusammenhang verletzte er einen Polizisten leicht, der mit dem Oberkörper im Fahrzeug hing und noch versuchte, den Zündschlüssel des BMW abzuziehen. In der Folge flüchtete der BMW-Fahrer über Steinbach bis Eschborn und missachtete während der Fahrt mehrfach die Geschwindigkeitsbeschränkung sowie weitere Verkehrsregeln. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Letztendlich konnte der Delinquent in einer Sackgasse in Eschborn angehalten und festgenommen werden. Der Grund für die Flucht des Mannes mit brasilianischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, dürfte ein vorausgegangener Drogenkonsum gewesen sein. Anschließend brachten ihn Polizisten zur Polizeistation in Oberursel, wo eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Im weiteren Verlauf der Nacht leistete der augenscheinlich von Drogen beeinflusste 26-Jährige mehrfach Widerstand. Sowohl mehrere Polizisten als auch er selbst wurden leicht verletzt.

Auf Antrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

2. Nach Schlägen und Tritten festgenommen, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Montag, 09.10.2023, gegen 20:30 Uhr

(jn)Im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach ist am Montagabend ein 40-jähriger Mann aus bisher unbekannten Gründen von einem 27-Jährigen attackiert worden. Dieser konnte von Polizeibeamten in Tatortnähe ausgemacht, festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Gegen 20:30 Uhr war der Geschädigte in Richtung Parkhaus gegangen, als er auf den 40-Jährigen traf, welcher ihn ohne ersichtlichen Grund und unvermittelt körperlich angegriffen haben soll. Neben Schlägen soll der Tatverdächtige dem Älteren auch Tritte zugefügt haben, wobei der Geschlagene im Laufe des Vorfalles zu Boden ging, wo sich die Attacken fortsetzten. Nach dem Angriff entfernte sich der Aggressor vom Tatort, konnte jedoch in einem Kfz sitzend von hinzugerufenen Polizisten identifiziert werden. Er kam für weitere Maßnahmen mit auf die Eschborner Wache und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem Zentralgewahrsam in Wiesbaden zugeführt. Indes musste der Geschädigte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

3. Vandalismus-Schaden an Bushaltestelle, Flörsheim am Main, Wicker, Kirschgartenstraße, bis Freitag, 06.10.2023

(jn)Unbekannte Täter haben im Verlauf der vergangenen Woche in Flörsheim eine Bushaltestelle beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht. Am Freitag wurde festgestellt, dass ein Glaselement des Wartehäuschens in der Kirschgartenstraße auf unbekannte Art und Weise zerstört worden war. Da der Polizei bislang keine Hinweise auf die Verursacher vorliegen, bittet sie Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

4. Junger Dieb bricht in Kfz-Werkstatt ein, Liederbach am Taunus, Rossertstraße, Sonntag, 08.10.2023, 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr

(lt)Am vergangenen Sonntagnachmittag brach ein sehr jung aussehender Dieb in eine Liederbacher Autowerkstatt ein. Der Unbekannte kletterte über einen Zaun, um auf das Gelände der Werkstatt in der Rossertstraße zu gelangen. Dort angekommen riss er die Lamellen einer Jalousie ab und kletterte anschließend durch das dahinterliegende gekippte Fenster in die Werkstatthalle. Diese durchsuchte der Täter, eher er ohne Beute das Weite suchte. Eine Kamera konnte den Täter aufzeichnen, weshalb er wie folgt beschrieben wird:

Männlich, circa 10 bis 12 Jahre alt, dünn und dunkle lange Haare.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

5. Autofahrt endet für 24-Jährigen mit mehreren Ermittlungsverfahren, Hattersheim am Main, Okriftel, Sindlinger Straße, Dienstag, 10.10.2023, 02:00 Uhr

(jn)Mit ernsthaften Konsequenzen muss ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Kriftel rechnen, der in der zurückliegenden Nacht von Drogen berauscht und mit Drogen im Fahrzeug von Polizisten überprüft worden war. Gegen 02:00 Uhr hatte die Polizeistreife den jungen Mann in der Sindlinger Straße in Okriftel angehalten und im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten festgestellt. Zunächst konnte der Mann keine Fahrerlaubnis nachweisen und auch ein Drogenvortest reagierte auf gleich mehrere Substanzen positiv. Als dann sein Fahrzeug durchsucht wurde, entdeckten die Beamten Betäubungsmittel, die zu weiterem Ärger für den 24-Jährigen führen dürften. Er kam zwecks Blutentnahme und weiterer Maßnahmen mit zur Hofheimer Wache, wo gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

6. Betrunkenen Unfallverursacher an Weiterfahrt gehindert, Flörsheim am Main-Weilbach, Thomas-Mann-Straße, Montag, 09.10.2023, 21.10 Uhr

(eh)Am Montag kam es im Flörsheimer Stadtteil Weilbach zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden versuchten Unfallflucht, welche durch einen aufmerksamen Bürger verhindert werden konnte. Ein 57-jähriger Weilbacher befuhr mit seinem Ford Fiesta gegen 21.10 Uhr die Thomas-Mann-Straße aus Richtung Raunheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Keltenweg. Hierbei stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW zusammen. Ein aufmerksamer Bürger, welcher infolge des Knalls des Zusammenstoßes aus seinem Fenster blickte, eilte herunter und hielt den Unfallfahrer von der Weiterfahrt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife ab. Diese konnte bei dem 57-Jährigen einen Atemalkoholwert von knapp 1,8 Promille feststellen, sodass er seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Es entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden in Höhe mehr als 3.000 EUR.

7. Seat zerkratzt,

Hattersheim am Main, Erbsengasse, Montag, 09.10.2023, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Innerhalb von einer Stunde ist am späten Montagnachmittag in Hattersheim ein Seat zerkratzt und dabei beschädigt worden. Der graue Ateca parkte zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Erbsengasse auf einem Parkplatz, als der oder die Unbekannte den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Die Reparatur dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

