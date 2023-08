Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Sonntag, 27. August, gegen 15.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 56 n, zwischen der niederländischen Grenze und der Anschlussstelle Tüddern, ein Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Pkw VW Golf mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) fuhr aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Heinsberg. In seinem Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Insassen. Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache Zeugenangaben zufolge mehrfach auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Mehrere Pkw konnten demnach ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Dem Fahrer eines Pkw Renault mit belgischen Kennzeichen gelang dies nicht, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Im belgischen Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls drei Personen. Durch den Zusammenstoß wurde der 40-jährige Fahrer des VW Golf, der in Mönchengladbach lebt, sowie eine 19-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Ein 18-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw Renault, eines Taxis, ein 50-jähriger Mann aus Belgien (Maasmechelen), wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Beifahrer, ein 31-jähriger Mann, erlitt leichte Verletzungen und eine 24-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Die 24-Jährige ist schwanger, bei ihr besteht akute Lebensgefahr. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Vier Personen wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Eine Person wurde vor Ort ärztlich behandelt und wieder entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 56 n in Richtung Heinsberg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dem Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs wurde eine Blutprobe entnommen, um zu untersuchen, ob er zum Unfallzeitpunkt unter der Einwirkung von Alkohol oder Drogen stand. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des VW Fahrers machen können. Insbesondere die Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, aber noch ausweichen konnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell