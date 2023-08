Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Aus dem Urlaubsflieger in Haft - Schwester bewahrt Bruder vor Gefängnis

Dresden (ots)

Am Montag (31.07.2023) ging es für einen 40-Jährigen nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub beinahe in Haft. Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden kontrollierten den Mann direkt nach seiner Ankunft am Flughafen Dresden.

Da gegen den deutschen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle wegen Computerbetrug und Erschleichen von Leistungen vorlagen, nahmen ihn die Polizeibeamten mit in ihre Diensträume.

Der 40-Jährige wurde wegen der beiden Delikte in den Jahren 2020 und 2021 jeweils zu Geldstrafe verurteilt, welche er aber bisher nicht bezahlte. Da er die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.539, - Euro auch jetzt nicht bezahlen konnte, drohte ihm eine 122-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis.

Nach einem kurzen Telefonat willigte die Schwester des 40-Jährigen ein, dass sie die Geldstrafe für ihren Bruder bezahlt und bewahrte ihn dadurch vor einem Aufenthalt in der JVA.

