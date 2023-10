Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: VU-Flucht in St. Wendel - Zeugen werden gesucht

66606 St. Wendel - Parkplatz am Skaterpark, Tholeyer Straße (ots)

Am Samstag, den 28.10.2023 kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz am Skaterpark in der Tholeyer Straße in St. Wendel zu einem Parkplatzunfall, bei dem ein geparkter blauer BMW 225xe beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich entsprechend zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell