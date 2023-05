POL-BI: Achtung: Infoveranstaltung zu Belästigungen und Kostenfallen bei Online-Spielen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Nach einem Verkehrsunfall heute Vormittag, 03.04.2023, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde, flüchtete der PKW-Fahrer. Die Polizei sucht den Fahrer sowie Unfallzeugen. Gegen 10:55 Uhr überquerte ein 75-jähriger Fußgänger aus Bielefeld die Straße An der Reegt an der Fußgängerfurt An der Reegt / Apfelstraße. Ein noch unbekannter PKW-Fahrer fuhr bei einem ...

mehr