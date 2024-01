Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

B17 / zwischen AS Königsbrunn Süd und AS Oberottmarshausen / Richtung Süden - Am heutigen Sonntag (28.01.2024), gegen 03.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde tödlich verletzt. Eine weitere schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin die B17 und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw unter anderem mit einem Baum, bevor er letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum stehen kam. Beide Frauen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 21-jährige Beifahrerin wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 50.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten angeordnet. Zeugen, die Angaben zur Unfallursache machen können, werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 mit der Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell