LPI-SLF: Pkw verunfallt

Pößneck (ots) - Am Freitag, den 20.10.2023 kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw und dessen Fahrer in Pößneck im Bereich der Saalfelder Straße. Ein mit dem 53-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Demzufolge wurde mit dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Der 53-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

