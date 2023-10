Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu zweit auf einem Fahrrad verunfallt

Goßwitz - Kamsdorf (ots)

Am gestrigen Sonntag fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 11:40 Uhr von Goßwitz nach Kamsdorf. Die 8-jährige Tochter des Radfahrers wurde ebenfalls auf dem Rad befördert. Im Laufe der Fahrt kam die 8-Jährige in die Speichen des Zweirades und die zwei Personen kamen zu Fall. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die 8-Jährige verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

