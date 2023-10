Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag, den 20.10.2023 kam es gegen 14:20 Uhr in Bad Blankenburg im Bereich der Wirbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw hielten hintereinander auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße verkehrsbedingt an der dortigen Lichtzeichenanlage. Ein 73-jähriger Autofahrer bemerkte das Anhalten der zwei vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu spät und fuhr diesen auf. Durch den Aufprall wurde ein 63-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt. An allen drei Pkw entstand Sachschaden und zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

