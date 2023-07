POL-DO: Polizei stellt Cannabisplantage in Dortmund-Kley sicher

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0654 Wie bereits in der vorangegangenen Pressemitteilung beschrieben (Lfd. Nr.: 0653, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5552174 ), flüchtete ein 27-jähriger Mann (in Deutschland ohne festen Wohnsitz aufhältig) am Donnerstagnachmittag (6. Juli; 14:15 Uhr) vor einer Polizeikontrolle. Im Rahmen der Verfolgung kam es zu einer ...

mehr