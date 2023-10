LPI-SLF: Körperverletzung

Oberhain (Königsee) (ots) - In Oberhain kam es Samstag gegen 23 Uhr zu einer Selbstentzündung von Grünschnitt, welcher in einem Kunststoffkomposter gelagert war. Durch die Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf Gebäude verhindert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

