Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geld statt Kugelschreiber - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter am Montag, 14. August 2023, Zutritt zu einer Wohnung in Schalke verschafft und Geld gestohlen. Gegen 12.40 Uhr stand der Mann vor der Tür eines 67-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Möntingstraße. Er bat den Anwohner um einen Kugelschreiber. Der Gelsenkirchener wollte der Bitte nachkommen und ging in seine Wohnung, um den Stift zu organisieren. Währenddessen betrat der Unbekannte ebenfalls die Wohnung und entnahm Bargeld aus einem Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Dieb und betrat laut Zeugenaussagen ein Wohnhaus in der Alsenstraßen. Dort konnten ihn alarmierte Polizeibeamte allerdings bei ihrem Eintreffen nicht vorfinden.

Der Tatverdächtige war etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte schwarze Haare sowie einen schwarzen Vollbart. Er trug zudem einen blauen Arbeitsanzug mit vielen Taschen sowie eine Umhängetasche in schwarz.

Hinweise zu dem Mann bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell