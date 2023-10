Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Delikte durch Fahrzeugführerin verwirklicht

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierten Polizisten in Saalfeld im Bereich der Pößnecker Straße gegen 20:00 Uhr einen Transporter und dessen Fahrerin. Das Kennzeichen war zur Entstempelung ausgeschrieben und wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Ein mit der 41-jährigen Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Deshalb wurde mit der Fahrerin eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und sowohl Straf- als auch Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 41-Jährige eingeleitet.

