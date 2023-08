Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisster Jugendlicher mit Joint und Marihuana am Hauptbahnhof in Euskirchen von Bundespolizei in Gewahrsam genommen

Aachen - Euskirchen - Köln (ots)

Am Mittwochabend hatte eine Zivilstreife der Bundespolizei einen 15-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof in Euskirchen dabei beobachtet, wie er offensichtlich mit einem Joint beschäftigt war.

Die Beamten stellten ihn diesbezüglich zur Rede. Dabei gab er ihnen zu verstehen, dass er aus seinem Wohnheim ausgebüxt war. Die Beamten überprüften daraufhin seine Personalien im Fahndungssystem. Hier stellte sich heraus, dass bereits vor ein paar Tagen eine Vermisstenanzeige beim Polizeipräsidium Köln aufgegeben wurde. Auch bei der Nachschau nach weiteren Beweismitteln wurde eine kleinere Menge an Marihuana sowie ein Portemonnaie mit Krankenkarte einer fremden Person sowie weitere Utensilien aufgefunden. Sie wurden zusammen mit dem Marihuana beschlagnahmt. Wenig später stellte sich heraus, dass der Betroffene das Portemonnaie am Aachener Hauptbahnhof aufgefunden hatte und dies auch behalten wollte. Da nicht nur der Straftatbestand des unbefugten Besitzes von Betäubungsmitteln, sondern auch der Unterschlagung im Raume stand, wurde hier eine Anzeige gefertigt. Nachdem man sich mit der ausschreibenden Dienststelle des Polizeipräsidiums Köln in Verbindung gesetzt hatte, wurde der 15-Jährige der Landespolizei übergeben. Wenig später konnte er von Beauftragten des Jugendamtes Euskirchen abgeholt werden.

