Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Grünstadt (ots)

Am Dienstagmittag wurden durch einen Anwohner mehrere Graffitis in der Bingerlochgasse in Grünstadt gemeldet. Der unbekannte Täter habe hierbei mittels grüner Sprühfarbe das Motiv "Sino" an mehrere Hausfassaden gesprüht.

Gegen den unbekannten Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (Tel. 06359 93120) entgegen.

