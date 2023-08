Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Verstoß Betäubungsmittelgesetz: Bundespolizei fasst Gesuchten am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 9. August 2023, gegen 02:00 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 38-Jährigen fest. Der kroatische Staatsangehörige war mit dem Flugzeug von Larnaka (Zypern) nach Köln gereist, als er zur Einreise durch die Bundespolizisten kontrolliert wurde. Diese stellten im Zuge einer durchgeführten Fahndungsabfrage einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Köln vom 13. Juli 2023 fest. Der Gesuchte ist in insgesamt -16- Fällen folgender Straftaten dringend tatverdächtig:

- Sexueller Mißbrauch von Kindern - Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger - Ausbeutung von Prostituierten - Verbreitung pornographischer Inhalte - Verbreitung/Erwerb/Besitz kinderpornographischer Inhalte - Verbreitung/Erbwerb/Besitz jugendpornographischer Inhalte

sowie der

- Unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen lieferten Kräfte der Bundespolizei den Festgenommenen in den Polizeigewahrsamsdienst ein.

