Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: nach Einbruch in Firmengebäude Festnahmen in Österreich und Untersuchungshaft in Deutschland

Ludwigsburg (ots)

Einen Fahndungserfolg konnte das Polizeipräsidium Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Nickelsdorf in Österreich bereits am Mittwoch, 22. November 2023, verzeichnen.

An jenem Mittwochmorgen, gegen 05.30 Uhr, entdeckten Mitarbeitende eines Bauunternehmens in Böblingen-Hulb einen Einbruch. Vermutlich waren im Laufe der Nacht mehrere Personen auf das Firmengelände und in die Firmenräume eingedrungen. Türen waren aufgehebelt und Schlösser von Baucontainern vermutlich mittels Bolzenschneider gewaltsam geöffnet worden. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, fehlten unter anderem mehrere Baumaschinen wie Rüttelplatten und Verdichtungsstampfer. Der Wert des Diebesguts wurde vorab auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich unter dem Diebesgut auch ein mit einem Peilsender ausgestatteter Gegenstand befand. Eine Ortung verlief erfolgreich. An der Grenze zu Ungarn stoppten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nickelsdorf schließlich drei verdächtige Transporter und führten Kontrollen der Fahrzeuge sowie der drei Fahrer durch. In den Fahrzeugen entdeckten sie Baumaschinen. Da ein Zusammenhang zu dem Einbruch in Böblingen sehr wahrscheinlich war, wurden die drei 37-, 31- und 30-jährigen Fahrer vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim Amtsgericht Böblingen Europäische Haftbefehle, woraufhin die österreichischen Behörden die drei Tatverdächtigen nach Deutschland auslieferten. Die drei rumänischen Staatsangehörigen wurden zuständigen Haftrichtern vorgeführt, die die bereits erlassenen Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls in Vollzug setzten und die Männer in Justizvollzugsanstalten einwiesen. Seit dem 13. Dezember 2023 befinden sich die drei Tatverdächtigen in Deutschland in Untersuchungshaft.

Das Diebesgut befindet sich zwischenzeitlich wieder beim Eigentümer.

