Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbrecher scheitert doppelt - Schutzriegel verhindert Eindringen ++ Uelzen - Einbruch über Terrassentür - Bargeld entwendet ++ Lüchow - Jacke entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Diebstahl

Am 23.11.2023 gegen 14:15 Uhr betrat ein 40-Jähriger ein Geschäft in der Straße "Große Bäckerstraße" und entwendete dort eine Winterjacke mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Dabei wurde er von Mitarbeitern beobachtet und am Ausgang abgefangen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Unverschlossener PKW lädt Diebe ein - Rucksäcke entwendet

Am 23.11.2023 gegen 12:00 Uhr entnimmt ein derzeit unbekannter Täter zwei Rucksäcke aus einem unverschlossenen PKW in der Straße "Am Kreideberg". Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 23.11.2023 gegen 15:15 Uhr in der Soltauer Straße stellte sich heraus, dass ein 16-Jähriger E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff "THC". Zusätzlich wurde festgestellt, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz besaß. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Brietlingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Im Zeitraum vom 19.11.2023 bis zum 23.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Reh" auf und verschaffte sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck in derzeit unbekanntem Wert entwendet. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch am Tage - Schmuck entwendet

Im Verlaufe des 23.11.2023 wurde in der Bleckeder Landstraße die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Der derzeit unbekannte Täter drang in die Wohnung ein und entwendete Schmuck im Wert von ca.150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen - Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am 23.11.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW Touran die Reichenbachstraße in Fahrtrichtung Bockelmannstraße. Bei einem Spurenwechsel fuhr er auf einen verkehrsbedingt stehenden VW Golf auf, welcher durch den Zusammenstoß auf den vor ihn befindlichen Opel Corsa geschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Die 62-jährige VW-Golf Fahrerin und die 61-Jährige Opel-Corsa Fahrerin wurden leicht verletzt. Bei dem 48-Jährigen wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Café

In den Abendstunden des 22.11.2023 wurde die hintere Zugangstür eines Cafés in der Straße "Am Sande" aufgehebelt. Der derzeit unbekannte Täter drang in die Räumlichkeiten ein und entwendete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher scheitert doppelt - Schutzriegel verhindert Eindringen

Zu gleich zwei Einbruchsversuchen kam es an anliegenden Objekten in der Straße "Große Bäckerstraße" in der Nacht zum 24.11.2023. Dabei versuchte ein derzeit unbekannter Täter jeweils die Türen aufzuhebeln, scheiterte allerdings am stabilen Schutzriegel. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Büro - Diebesgut wird ermittelt

In der Nacht auf den 23.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Tür zu einem Bürokomplex in der Straße "Untere Schrangenstraße" auf. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbruch in Wohncontainer

In den Morgenstunden des 24.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Eingangstür zu einem Wohncontainer in der Dorfstraße auf und entwendete Taschen und Bekleidung. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Verursacherin entfernt sich

Am 23.11.2023 gegen 17:40 Uhr kam es in der Schießgrabenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte eine weibliche Mercedes-Fahrerin beim Fahrstreifenwechsel einen vorrausfahrenden 33-jährigen VW-Fahrer an der Heckstoßstange. Der 33-Jährige klagte anschließend über Nackenschmerzen. Die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei mehreren 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einsatz von Reizstoff

Am 23.11.2023 gegen 23:30 Uhr kam es in der Marschtorstraße zu einer Auseinandersetzung, welche mit dem Einsatz von Reizstoff endete. Nach Angaben eines 30-Jährigen habe ihn eine Person von hinten gegen den Kopf geschlagen und anschließend Reizstoff in das Gesicht gesprüht. Er habe die Person dabei nicht erkennen können. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Jacke entwendet

Am 23.11.2023 gegen 13:15 Uhr entnahm ein derzeit unbekannter, männlicher Täter eine Jacke aus einem Geschäft in der Straße "Lange Straße" und verließ dieses, ohne den fälligen Betrag von mehreren 100 Euro zu bezahlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Betroffener lässt der Nachbarschaft keine Ruhe

In der Nacht zum 24.11.2023 belästigte ein polizeilich bekannter 40-Jähriger in der Lüchower Straße die Nachbarschaft mit lauter Musik. Der Verursacher ist aufgrund von Ruhestörungen in diesem Jahr schon mehrfach aufgefallen. Die Polizei konnte vor Ort Ruhe herstellen und hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Einbruch über Terrassentür - Bargeld entwendet

Am späten Nachmittag des 23.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Lahweg auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dort entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell