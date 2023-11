Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch über Terrassentür ++ Dannenberg - Fahrt unter Einfluss von Kokain und THC ++ Uelzen - Ladendieb mit vermutlich gestohlenem Fahrrad - "Wem gehört das Fahrrad?"

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Kirchgellersen - Einbruch in Schreibwarengeschäft

In ein Schreibwarengeschäft Im Dorfe brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.11.23 ein. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude und erbeuteten aus der sich im Gebäude befindlichen Postfiliale u.a. mehrere Pakete. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Betzendorf, OT. Tellmer - Einbruch in Scheune - Werkzeuge und Maschinen gestohlen

In eine Scheune, die als Werkstatt diente, brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.11.23 in der Dorfstraße ein. Die Täter hatten ein Schloss gewaltsam geöffnet und erbeuteten mehrere Werkszeuge und Maschinen, wie Kettensäge, Winkelschleifer und Radio, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Wortgefecht führt zu Auseinandersetzung

Am 21.11.2023 gegen 15:30 Uhr gerieten ein 56-Jähriger und ein 54-Jähriger in der Altenbrückertorstraße in einen Streit mit gegenseitigen Beleidigungen. Daraufhin schlug der 56-Jährige zu und verletzte den 54-Jährigen leicht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Lüneburg - Angeschlossenes Fahrrad entwendet

Am 21.11.2023 gegen 18 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein angeschlossenes Mountainbike der Marke "SCOTT" in der Finkestraße. Der Wert des Fahrrades beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch über Terrassentür

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Hindenburgstraße kam es am 21.11.2023. Dabei hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Terrassentür auf und verschaffte sich somit Zutritt zu dem Objekt. Die Höhe des Diebesgutes wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals die wichtigsten Verhaltenshinweise:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. - Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

Lüneburg - Mehrfach Parfum entwendet

Am 21.11.2023 kam es im Laufe des Tages zu zwei Diebstählen von Parfum aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dabei entwendete eine 45-Jährige gegen 13:00 Uhr Parfum im Wert von knapp 100 Euro. Bereits am Vormittag entwendete ein derzeit unbekannter, männlicher Täter Parfum mit ähnlich gelagertem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Nacht vom 20.11.2023 auf den 21.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter vergebens die doppeltverglaste Zugangstür eines Geschäftes in der Thorner Straße einzuschlagen. Ein Eindringen in das Geschäft erfolgte nicht. Der Schaden an der Verglasung wird auf mehrere 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren 1000 Euro Schaden kam es am 21.11.2023 gegen 23:00 Uhr in der Straße "Am Bargenturm". Dabei kollidierte ein 23-jähriger BMW-Fahrer, nach dem Abkommen von der Fahrbahn, mit zwei Bäumen. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Bardowick - Verkehrsunfallflucht - Leicht verletzte Person zurückgelassen

Am 21.11.2023 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem PKW-Audi die Bundesstraße 404 aus Richtung Autobahn 39 in Fahrtrichtung Handorf. Plötzlich bremste ein vor ihm befindlicher PKW stark ab und fuhr anschließend rückwärts. Dadurch kollidierte er mit dem Audi des 26-Jährigen, welcher durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der vorausfahrende PKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht vom 20.11.2023 auf den 21.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter in der Ortschaft Dommatzen die Seiteneingangstür eines baufälligen Wohnhauses aufzuhebeln. Er schaffte es dabei nicht die Tür zu öffnen und das Wohnhaus zu betreten. Der Sachschaden an der Tür beträgt ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Gusborn - Geschwindigkeitskontrollen

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr wurde auf der Dannenberger Straße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden drei Verstöße festgestellt. Den höchsten Wert bei erlaubten 50 km/h erreichte ein 54-Jähriger LKW-Fahrer, welcher mit 67 km/h gemessen wurde. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Dannenberg - Fahrt unter Einfluss von Kokain und THC

Am 21.11.2023 gegen 23:00 Uhr wurde ein Fiat-Fahrer in der Lüchower Straße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 30-Jährigen Fahrers verlief ein Urintest positiv auf die Wirkstoffe "Kokain" und "THC". Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb mit vermutlich gestohlenem Fahrrad - "Wem gehört das Fahrrad?"

Im Rahmen eines Ladendiebstahls, der sich bereits am 06.10.23 in Uelzen ereignet hatte, konnte die Polizei bei einem bereits polizeilich bekannten 42-Jährigen ein Herrenrad Kalkhoff - schwarz/rot sicherstellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Uelzener auch dieses Fahrrad gestohlen hatte und ihm nicht gehört. Hinweise zur Herkunft des Fahrrads nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-394, entgegen.

++ Bild des Herrenrad Kalkhoff unter www.presseportal.de ++

