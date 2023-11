Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendiebstähle in Serie - Haftbefehl gegen 41-Jährigen erlassen ++ Vorfahrtsverstoß - Fahrzeuge kollidieren - Bundesstraße 4 voll gesperrt ++ gegen Scheune gefahren - Fahrzeug kippt um ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.11.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebstähle in Serie - Haftbefehl gegen 41-Jährigen erlassen

Einen Haftbefehl des Amtsgerichts Lüneburg vollstreckten Fahndungskräfte der Polizeiinspektion am gestrigen 22.11.23 gegen einen 41 Jahre alten Lüneburger. Der Mann ist dringen tatverdächtig im Zeitraum von Ende Mai bis August insgesamt 21 Diebstähle in verschieden Einkaufsmärkten und Drogerien in Lüneburg begangen zu haben. Der Wert des erlangten Diebesguts wird dabei mit einigen tausend Euro beziffert. Bei der Festnahme des 41-Jährigen am 22.11. gestellten die Einsatzkräfte in einem Rucksack weitere gerade geklaute Bekleidungsgegenstände und Kosmetika fest und sicher. Neben den 21 Diebstählen im Sommer wird gegen den Mann wegen mehrere Dutzend weiterer Laden- und Fahrraddiebstähle sowie Hausfriedensbruchs ermittelt. Er wurde nach Vorführung beim Amtsgericht in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Lüneburg - über Terrassentür am Tage eingebrochen - weitere Tat scheitert - Sicherung hält Stand

Im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr kam es am 22.11.2023 zu zwei Einbrüchen durch die Terrassentür. Bei einem der Sachverhalte scheiterte der derzeit unbekannte Täter an der Öffnung in der Straße "Am Eiskeller", sodass kein Eindringen stattgefunden hat. Eine Schadenshöhe von mehreren hundert Euro entstand in der Straße "Klosterkamp". Dort konnte sich der Täter durch aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Einfamilienhaus verschaffen und dort Silberbesteck entwenden. Die Polizei sucht zu beiden Tathandlungen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick, OT. Wittorf - Transporter auf Firmengelände aufgebrochen

Zwei auf einem umfriedeten Firmengelände im Langenkamp abgestellte Kleintransporter der Marken Ford und Peugeot brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.11.23 auf. Aus den Fahrzeugen erbeuteten die Täter mehrere Werkzeugkoffer, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Roller mitsamt Schlüssel entwendet

In der Nacht vom 21.11.2023 auf den 22.11.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter einen, auf einem Hof in der Theodor-Storm-Straße abgestellten, Roller der Marke "Zhejiang Jinbang". Zusätzlich wurde auch der dazugehörige Schlüssel entwendet. Die Höhe des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro.

Lüneburg - Dieb führt Messer und Betäubungsmittel mit sich

Ein 17-Jähriger betrat am 22.11.2023 gegen 14:20 Uhr eine Drogerie in der Grapengießerstraße und entnahm Parfum mit einem Wert im hohen zweistelligen Bereich. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter wurde er am Verlassen der Drogerie gehindert. Als die Polizei den 17-Jährigen durchsuchte wurde ein Messer sowie Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - aggressiver Ladendieb

Mit einem aggressiven Ladendieb hatte es die Polizei in den Morgenstunden des 23.11.23 zu tun. Ein 50 Jahre alter Lüneburger hatte gegen 10:20 Uhr versucht eine Powerbank in seiner Hosentasche und in der Hand einen Rasierer aus einem Drogeriemarkt zu schmuggeln. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, wurde er aggressiv, beleidigte und bespuckte weitere anwesende Personen. Er musste die Personen zu Boden gebracht werden. Neben dem Strafverfahren erhielt der Mann ein Hausverbot sowie einen Platzverweis.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn - Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 22.11.2023 gegen 14:30 Uhr in der Heider Straße konnte bei einem 35-Jährigen Opel-Fahrer festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse B war. Die Weiterfahrt wurde ihm vor Ort untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Gusborn OT Quickborn - gegen Scheune gefahren - Fahrzeug kippt um - Fahrerin leicht verletzt

Am 22.11.2023 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit einem VW Multivan die Straße "Am Kosakenberg". Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Scheune. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die in Fahrtrichtung linke Seite. Der Gesamtschaden an der Scheune und am Fahrzeug liegt mehreren tausend Euro. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt.

Uelzen

Emmendorf/Uelzen - Vorfahrtsverstoß - Fahrzeuge kollidieren - Bundesstraße 4 voll gesperrt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 23.11.23 auf der Bundesstraße 4 - Einmündung Emmendorf. Eine Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta hatte gegen 12:30 Uhr aus Richtung Emmendorf kommende an der Einmündung einen auf der Bundesstraße 4 aus Richtung Uelzen kommenden Pkw BMW übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Pkw Ford wurde durch den Aufprall in einen Graben geschleudert. Die Ford-Fahrerin sowie der Fahrer des BMW erlitten Verletzungen und wurden vorsorglich mit Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 22.11.2023 gegen 16:00 Uhr in der Straße "Am Taterhof" konnte bei einem 35-Jährigen Mazda-Fahrer festgestellt werden, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Parallel ahndete die Polizei bei weiteren Verkehrsteilnehmern mehrere Verkehrsverstöße - Handy und Gurt.

Uelzen - Berauschte Fahrt auf einem E-Scooter

Ebenfalls im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit eines E-Scooter Fahrers am 22.11.2023 gegen 19:00 Uhr in der Alewinstraße überprüft. Dabei verlief ein Urintest positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

