Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der L 1100 mit 40.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (17.01.2024) ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Neckarweihingen und Marbach am Neckar ein Unfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Der 39 Jahre alte Fahrer eines VW war in Richtung Marbach am Neckar unterwegs, als aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Nachdem er zunächst mit der linksseitig verlaufenden Leitplanke zusammengestoßen war, geriet er zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen einen Sattelzug, der in Richtung Ludwigsburg fuhr. In der Folge stieß der VW auch noch gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Hierauf war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt, wurde aber nicht abgeschleppt. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 40.000 Euro belaufen. Verletzt wurde gemäß der bisherigen polizeilichen Erkenntnisse niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell