Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Verkehrsunfall auf der K1067

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (17.01.2024) gegen 09:50 Uhr auf der Kreisstraße 1067 (Deufringer Straße) bei Aidlingen ereignete. Ein 31 Jahre alter Audi-A4-Lenker war von Aidlingen in Richtung Gärtringen unterwegs. Mutmaßlich fuhr der 31-Jährige angesichts der bestehenden Witterungsverhältnisse und der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn zu schnell, sodass er nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Audi A4 schleuderte in der Folge quer zur Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi Q3 einer 77-Jährigen. Beide Insassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 77-Jährige wurde leicht verletzt, der 31-Jährige schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die K1067 musste für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten bis etwa 13:40 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

