Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.03.), um 11.12 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die B 62 und wollte von dieser auf die Berliner Straße abbiegen. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Berliner Straße aus Richtung Europakreisel kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei sich der Pkw des 75-Jährigen um 180 Grad drehte und auf der Berliner Straße entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.03.), um 16.20 Uhr, parkte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg/F. ihr Fahrzeug, einen grauen PSA Berlingo, am rechten Fahrbahnrand in der Straße "An der Untergeis". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte mit seinem Fahrzeug seitlich vor dem abgestellten Fahrzeug einzuparken. Dabei touchierte der unbekannte Fahrzeugführer das abgestellte Fahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von 700 Euro. Ein Zeuge konnte den Fahrer wie folgt beschreiben: männliche Person, circa 45 Jahre alt, schütteres Haar bekleidet mit einem grauen Pullover und Bomberjacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (15.03.), um 11 Uhr parkte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen schwarzen Audi A4, auf dem Parkplatz einer Schule am Obersberg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke, den abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte such von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht

Alfeld. Zwischen Montag (11.03.) und Dienstag (12.03.) kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kaplaneigasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Kenntnisstand stellte eine Fahrerin ihren schwarzen VW Eos gegen 14 Uhr auf einem der Stellplätze ab. Als sie am darauffolgenden Tag gegen 10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie im Bereich der vorderen linken Radkastens Beschädigungen in noch unbekannter Höhe fest. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell