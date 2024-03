Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude - Pkw gestohlen - Autokennzeichen gestohlen

Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Flieden. In der Zentstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (15.03.) in das Gebäude eines Blumenladens einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einem Fenster und einer Tür im rückwärtigen Bereich und verursachten dabei rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Fulda. In der Straße "Am Rosengraten" stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag (16.03.), zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, eine graue Mercedes A-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen FD-YE 150. Das Auto im Wert von rund 5.000 Euro stand auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Kanalstraße stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen UN-AS 1703 eines grauen Peugeot. Das Auto Stand auf einem Parkstreifen am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

