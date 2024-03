POL-OH: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Kirchheimer Dreieck (ots) - Am Montag (18.03.), gegen 01.50 Uhr, verunglückte auf der Autobahn A 4, Fahrtrichtung Westen, ein LKW mit Anhänger, der sogenannte Wechselbrücken, also austauschbare Ladungsträger, geladen hatte. Der Verkehrsunfall ereignete sich unmittelbar am Kirchheimer Dreieck, auf Höhe der Fahrspurenteilung mit dem Zubringer zur Autobahn A 7 in Richtung Kassel. Der 29-jährige, aus Osteuropa stammende ...

