Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: 29-Jähriger mit Haftbefehl leistet Widerstand - Polizist verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei gegen 20.00 Uhr einen Hinweis auf ein Körperverletzungsdelikt. Unverzüglich eilten zwei Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit in die Brinkstraße. Kurz vor dem Eintreffen am Einsatzort stellten die Polizisten ein Auto fest, welches die Brinkstraße in Richtung Osnabrücker Straße verließ. Ein Funkstreifenwagen nahm die Verfolgung auf und kontrollierte die beiden Fahrzeuginsassen (1x weiblich, 1x männlich). Nach Klärung des Ausgangssachverhalts, ergaben weitere Ermittlungen, dass gegen den 29- jährigen Beifahrer ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und anschließend mit einem Streifenwagen zur Dienststelle nach Georgsmarienhütte gebracht. Auf dem Weg dorthin leistete er erheblichen Widerstand, wobei er eine 24-jährige Polizeibeamtin beleidigte einen 42- jährigen Polizisten leicht verletzte. Bei dem Beschuldigten konnte eine Alkoholisierung über 0,9 Promille sowie eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der verletzte Polizist ist weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Haft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell