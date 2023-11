Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: unbekannter Täter auf frischer Tat ertappt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann überraschte am Mittwoch (29.11.2023) gegen 19.35 Uhr in der Myliusstraße in Ludwigsburg einen bislang noch unbekannten Dieb. Der 46-Jährige war im Begriff in seinen PKW einzusteigen, der in einem Hinterhof abgestellt war. Plötzlich öffnete sich die Beifahrertür und ein Mann stieg aus. Der 46-Jährige hielt den Unbekannten fest und schrie ihn an, worauf dieser mit einer Schusswaffe auf ihn zielt und schoss. Im Zuge dessen gelang dem Täter die Flucht zu ergreifen und er rannte in Richtung des Bahnhofs. Hierbei wurde er von mehreren Passanten beobachtet. Eine 70-jährige Frau stieß er zur Seite. Der 46-Jährige erlitt eine leichte Verletzung an seiner Hand. Wie die ersten polizeilichen Erkenntnisse ergaben, dürfte es sich bei der vom Täter benutzen Waffe um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben. Aus dem Auto des 46-Jährigen soll der Täter eine Geldtasche mit mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Der Unbekannte dürfte eine eher stabile Figur haben und trug blaue Oberbekleidung mit weißen Streifen am Ärmel, darüber eine schwarze Weste mit Kapuze, eine schwarze Hose sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet um weitere Hinweise.

