POL-LB: Asperg: Mit gestohlenem Zweitschlüssel Fahrzeug geöffnet

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (29.11.2023) zwischen 16:40 Uhr und 20:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Paulinenstraße in Markgröningen ein. Über ein eingeschlagenes Kellerfenster verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohngebäude. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Haus. Ob hierbei etwas entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten ...

