Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Oststraße fordert einen Sachschaden von 20.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines PKW setzte, war ein 74 Jahre alter Toyota-Lenker am Mittwoch (29.11.2023)im Ludwigsburger Osten kurz vor 16.00 Uhr nicht in der Lage sein Fahrzeug sicher zu steuern und deshalb in einen Unfall verwickelt. Der Mann befuhr zunächst die Gutenbergstraße, wobei er bereits mindestens zwei dort geparkte Fahrzeuge, einen Opel und einen Citroen, streifte. Anschließend überquerte er laut Zeugenaussagen nahezu ungebremst die Oststraße und prallte dann zunächst gegen bereit gestellte Mülltonnen und in eine Hecke. Trotz des Zusammenstoßes soll der 74-Jährige weiter das Gaspedal betätigt haben, so dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Einer der Zeugen schlug schließlich die Heckscheibe des PKW ein, um dem Fahrer herauszuhelfen. Diesem gelang es im weiteren Verlauf selbstständig aus dem Toyota auszusteigen. Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem leicht verletzten 74-Jährigen fest. Da ein Atemalkoholtest jedoch nicht möglich war, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen.

