POL-LB: Pleidelsheim: fünf leicht verletzte Personen nach Unfall auf der L 1129

Ludwigsburg (ots)

Fünf leicht verletzte Personen und einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch (29.11.2023) gegen 07.50 Uhr auf der Landesstraße 1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar ereignete. Ein 40 Jahre alter Linienbusfahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit auf seiner Fahrt in Richtung Freiberg am Neckar einen Stauende kurz nach der Überführung über die Bundesautobahn 81. Obwohl er noch versuchte durch Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern, prallte der Bus letztlich in das Heck eines Mercedes, der von einer 22-jährigen Frau gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen davor zum Stehen gekommenen Opel geschoben, in dem ein 43 Jahre alter Mann saß. Der Linienbus kam nach dem Aufprall nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort verlaufende Leitplanke. Die 22 Jahre alte Frau und der 43-jährige Opel-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Im Linienbus befanden sich insgesamt elf Personen. Ein 41 Jahre alter Fahrgast und zwei 14-jährige Mädchen, die sich auch im Bus befanden, erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Sie konnten nach ärztlicher Versorgung vor Ort entlassen werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb die L 1129 in beide Richtungen bis kurz nach 10.00 Uhr gesperrt. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Absperrungen und um die Reinigung der Fahrbahn.

