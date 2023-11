Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1309) Tödlicher Betriebsunfall in Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.11.2023) ereignete sich auf dem Nürnberger Messegelände ein schwerer Betriebsunfall. Ein 55-jähriger Mann zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu.

Der 55-Jährige führte gegen 16:00 Uhr Arbeiten in einem Gebäude durch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf einer Treppe zu Fall und stürzte in der Folge aus mehreren Metern Höhe in das Treppenauge. Durch die Wucht des Aufpralls zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu.

Der alarmierte Rettungsdienst begann sofort mit der Reanimation des Scherverletzten und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Dort erlag der 55-Jährige noch am Abend seinen schweren Verletzungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Unfallort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache.

