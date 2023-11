Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1308) BMW touchiert Lkw - Unfallhergang unklar

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.11.2023) ereignetet sich in der Nürnberger Altstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw BMW. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Der 53-Jährige Fahrer des schwarzen 1er BMW fuhr gegen 16:00 Uhr auf der Königstraße stadteinwärts. Auf Höhe Klaragasse touchierte er aus bislang unbekannter Ursache einen dort ordnungsgemäß abgestellten orangefarbenen MAN Lkw. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Anschließend entfernte er sich mit seinem BMW in Schlangenlinien vom Unfallort, nachdem der Fahrer des Lkw ihm mitgeteilt hatte, dass die Polizei bereits verständigt ist.

Eine halbe Stunde später verursachte der zunächst flüchtige BMW-Fahrer einen Auffahrunfall am Frauentorgraben/Ecke Lessingstraße. Auch hier entstand lediglich Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte der 53-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen und stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Daraufhin musste er sich in der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg und bittet Zeugen, die den Unfallhergang in der Königstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann / bl

