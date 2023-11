POL-MFR: (1307) Exhibitionist zeigt sich vor Kind - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz / Nürnberg (ots) - Wie am 08.11.2023 mit Meldung 1302 berichtet, war ein 61-jähriger Mann aus Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Der Vermisste konnte aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz ...

mehr