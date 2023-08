LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle Mattstedt

Apolda (ots) - Am Montag erließ das Amtsgericht in Weimar einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen polizeibekannten 41-jährigen marokkanischen Intensivstraftäter. Noch am gleichen Tag konnte der 41-jährige von der Polizei festgenommen werden, um am darauffolgenden Tag einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Anschließend wurde er zur Justizvollzugsanstalt in Goldlauter gebracht. Dort muss er mindestens bis zum Beginn seiner Hauptverhandlung seine Zeit verbringen. Gegen ...

