Gärtringen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht an der Anschlussstelle Gärtringen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand am Dienstag (28.11.2023) gegen 17:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Gärtringen. Ein 22-Jähriger fuhr dort mit seinem Seat Arona aus Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Singen. Zwischen der Aus- und Einfahrt der Anschlussstelle Gärtringen musste der 22-Jährige auf dem linken Fahrstreifen stark abbremsen, da sich der Verkehr vor ihm aufstaute. Eine noch unbekannte Person am Steuer eines Lkw mit Anhänger fuhr zeitgleich auf dem rechten Fahrstreifen, erkannte das Stauende mutmaßlich zu spät und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Anhänger des Lkw und der rechten Fahrzeugseite des Seat. Nach dem Unfall setzte die unbekannte Person im Lkw ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Verkehrsteilnehmende, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

