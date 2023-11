Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Schild angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person fuhr am Dienstag (28.11.2023) zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr mit ihrem Lkw in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch in Richtung der Schaichhofstraße. Auf Höhe eines Supermarkts fuhr die Person rückwärts in die Einfahrt des dortigen Kundenparkplatzes, wo sie mit einem Werbeschild des Marktes kollidierte. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Person weg, ohne sich um den am Schild verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Böblingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

