POL-LB: Bönnigheim: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Drei Arbeiter eines Gerüstbau-Unternehmens erlitten am Montagmittag (27.11.2023) bei einem Arbeitsunfall, der sich in der Ringstraße in Bönnigheim ereignete, teils schwere Verletzungen. Um einen Personenkorb, der an einem Kran angebracht war, zu entfernen, stiegen ein 48-Jähriger und ein 26 Jahre alter Mann gegen 12.30 Uhr eine ebenfalls am Kran abgebrachte Leiter hinauf. Der 48 Jahre alte Arbeiter ...

mehr