Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickbetrug durch "Schockanruf"

Unterbreizbach (ots)

Unbekannte Täter riefen Mittwochnachmittag bei einer 81-Jährigen in Unterbreizbach an und teilten ihr mit, dass ihre Enkeltochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und ins Gefängnis müsse, wenn sie nicht 25.000 Euro bezahlen kann. Die Seniorin übergab in der Folge etwa 16.000 Euro Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert an einen unbekannten Mann, der die Wertgegenstände an ihrer Haustür abholte. Erst später erfuhr der Sohn der Geschädigten von dem Betrug und informierte die Polizei. Geben Sie keine persönlichen Daten in Telefongesprächen oder über Nachrichten weiter und übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell