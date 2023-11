LPI-SHL: Diesel aus Arbeitsmaschinen entwendet

Hildburghausen (ots) - Im Laufe des Dienstag führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl stationäre Geschwindigkeitskontrollen in der Coburger Straße in Hildburghausen durch. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Pkw mit 107 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Insgesamt waren an dem Tag etwa 40 Autofahrer zu schnell unterwegs. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

