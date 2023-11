LPI-SHL: Korrekturmeldung zu "Vier Verletzte bei Verkehrsunfall"

Hildburghausen (ots) - Montagabend warf eine 28-Jähriger mehrere Flaschen aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Zu diesem Zeitpunkt liefen gerade die Teilnehmer eines nicht angemeldeten Aufzuges an dem Haus vorbei. Die Flaschen verfehlten die Personen knapp, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Polizei konnte den Flaschenwerfer in seiner Wohnung antreffen. Dort ...

mehr