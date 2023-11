Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flaschen verfehlen Versammlungsteilnehmer knapp

Hildburghausen (ots)

Montagabend warf eine 28-Jähriger mehrere Flaschen aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Zu diesem Zeitpunkt liefen gerade die Teilnehmer eines nicht angemeldeten Aufzuges an dem Haus vorbei. Die Flaschen verfehlten die Personen knapp, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Polizei konnte den Flaschenwerfer in seiner Wohnung antreffen. Dort beleidigte er die Beamten und griff diese körperlich an, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der 28-Jährige verbrachte die Nacht bei der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,5 Promille. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell