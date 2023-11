Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfälle verursacht

Rohr (ots)

Dienstagabend ereigneten sich kurz nacheinander zwei Verkehrsunfälle - beide hatten einen Verursacher. Zunächst kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Bereich der Engstelle der Hauptstraße in Rohr. Ein VW-Fahrer geriet auf die linke Fahrspur und stieß dabei gegen das Auto eines entgegenkommenden Fahrzeugführers. Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro am Pkw des Geschädigten. In der weiteren Folge fuhr der VW-Fahrer weiter in Richtung Meiningen. Am Kreisverkehr in der Rohrer Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr geradeaus über den Kreisverkehr. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der 50-Jährige wurde dabei verletzt. Die Polizeibeamten stellten schnell den Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht in Rohr fest. Weiterhin bemerkten sie, dass der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann - die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgten trotzdem. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell