Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugin verhindert Einbruch

Schmalkalden (ots)

Dienstagabend versuchten drei unbekannte Täter gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Stiller Gasse" in Schmalkalden zu gelangen. Eine Zeugin hörte die verdächtigen Geräusche und verständigte die Polizei. Durch die Zeugin in ihrer Tat gestört, flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Innenstadt. Entwendet wurde nichts, da die drei Personen nicht in das Geschäft gelangen konnten. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Trotz der sofortigen polizeilichen Suche nach den Tätern im Bereich um das Fahrradgeschäft, konnten diese nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0284358/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell